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NS zet minder treinen in vanwege hitte komende dagen

Samenleving
door anp
dinsdag, 23 juni 2026 om 16:17
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UTRECHT (ANP) - NS laat vanaf woensdag op een aantal trajecten minder treinen rijden vanwege de verwachte hitte. Bij temperaturen van rond de 30 graden of hoger kunnen treinonderdelen oververhit raken, legt de vervoerder uit. Vooral als het 's nachts ook warm blijft en een trein niet kan afkoelen, kunnen storingen optreden. Door de komende dagen minder treinen te laten rijden hoopt NS eventuele problemen beter op te kunnen vangen.
In de ochtend van 04.00 uur tot 08.00 uur rijden er helemaal geen treinen door een landelijke staking. Daarna wordt de dienstregeling weer opgestart. NS waarschuwde eerder al dat ritten de rest van de ochtend ook anders kunnen lopen dan reizigers gewend zijn.
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