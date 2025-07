Verkeer kan weer over Afsluitdijk rijden

DEN OEVER (ANP) - Het verkeer kan donderdagochtend weer gebruikmaken van de Afsluitdijk, meldt Rijkswaterstaat. Door een storing aan een brug over de Stevinsluizen werd de Afsluitdijk donderdag enige tijd in beide richtingen afgesloten voor het verkeer.

Volgens Rijkswaterstaat is de storing nog niet verholpen, maar kan het verkeer over één brug rijden, de Zuidbrug van de Stevinsluizen. Aan de reparatie van de Noordbrug wordt gewerkt.

Dinsdag waren er ook al problemen met de Afsluitdijk. Volgens een woordvoerder van de instantie hebben de storingen niets met elkaar te maken. Dinsdag was er een storing die door de hitte werd veroorzaakt, donderdag bleek dat een onderdeel van de brug was afgebroken. "In dat onderdeel zit een sensor die meet of de brug open of dicht is. En omdat de sensor niet meer werkte, konden de systemen de brug ook niet open of dicht krijgen."

Monteurs zijn bezig met het herstel. Het verkeer kan over een brugdek rijden waaraan al wordt gewerkt. Die is normaal gesproken afgesloten voor verkeer, maar kan bij problemen aan het andere brugdek wel door het verkeer worden gebruikt.