Natuurorganisaties willen verbod op PFAS na onderzoek RIVM

ZAANDAM (ANP) - Natuurorganisaties dringen opnieuw aan op een verbod op het gebruik van PFAS in producten na het donderdag gepubliceerde onderzoek van het RIVM. Daaruit komt naar voren dat alle Nederlanders PFAS in hun bloed hebben, meestal in te hoge concentraties. Directeur Sijas Akkerman van Natuur en Milieufederatie Noord-Holland benadrukt het belang van een lozingsverbod van PFAS voor bedrijven.

"Omgevingsdiensten moeten dan ook handhaven tegen bedrijven die PFAS lozen", zegt hij. Nu ziet hij allerlei hotspots van PFAS-vervuiling in Nederland. Een bekende is rond chemiebedrijf Chemours. Akkerman noemt ook vuilnisbelten en de omgeving rond Schiphol een hotspot, waar lang blusschuim met PFAS is gebruikt. "Hotspots moeten snel worden gesaneerd."

Akkerman vindt ook het verbod op PFAS in bestrijdingsmiddelen heel belangrijk. "Dit is een van de manieren waarop mensen PFAS in hun bloed krijgen via eten." Ook Pesticide Action Network Netherlands (PAN-NL) zet zich in voor zo'n verbod.