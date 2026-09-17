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Verkeer naar Maasvlakte nog weken over vluchtstrook Suurhoffbrug

Samenleving
door anp
donderdag, 17 september 2026 om 10:58
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ROTTERDAM (ANP) - Verkeer op de A15 richting de Maasvlakte moet vanwege de defecte westelijke Suurhoffbrug vier tot acht weken over de vluchtstrook van de brug rijden. Rijkswaterstaat laat dat weten. Woensdagmiddag werden scheuren in de brug ontdekt, waardoor twee rijstroken direct werden afgesloten en het verkeer werd omgeleid over de vluchtstrook.
Rijkswaterstaat wil als voorlopige oplossing de naastgelegen oostelijke Suurhoffbrug in twee richtingen in gebruik nemen. Deze brug is nog maar vijf jaar oud en kan verkeer in beide richtingen aan, maar momenteel rijdt alleen het verkeer richting Rotterdam eroverheen. Voor verkeer in twee richtingen zijn aanpassingen nodig, die dus nog weken op zich laten wachten.
Automobilisten moeten volgens Rijkswaterstaat voorlopig rekening houden met een vertraging van 20 tot 30 minuten.
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