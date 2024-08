Verkeersdrukte rond Nieuwegein vrijdagavond weer voorbij

NIEUWEGEIN (ANP) - De verkeersdrukte die vrijdag in Utrecht en Nieuwegein was ontstaan is vrijdagavond weer voorbij. Een woordvoerder van de ANWB laat weten dat de files rond 19.45 uur allemaal waren opgelost.

Vrijdagmiddag waren er opnieuw lange files rond Utrecht doordat de A2 dicht is in verband met werkzaamheden. Net als vorige week liep het helemaal vast op de A27 en ook in Nieuwegein stond het verkeer muurvast. De gemeente Nieuwegein sloot op sommige plekken korte tijd wegen af om ervoor te zorgen dat het verkeer via andere wegen langzaam kon blijven doorstromen.

Vorige week leidde de afsluiting ook tot een verkeersinfarct rond Utrecht en in Nieuwegein. Het verkeer stond een groot deel van de dag vast op de wegen rond Utrecht, en in Nieuwegein deden mensen er soms uren over om van de ene naar de andere plek te komen.

De A2 is nog tot maandagochtend 05.00 uur afgesloten voor al het verkeer. De werkzaamheden aan de A2 duren nog tot eind september. Ook volgend weekend, en in de weekenden van 6 en 20 september is de weg dicht.