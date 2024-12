Hoeveel gezonde levensjaren hebben Europeanen nog na hun pensioen? Nederland scoort niet bijster goed

Hoe lang je nog in goede gezondheid van je pensioen kunt genieten, hangt natuurlijk niet alleen af van je gezondheid, maar ook van je pensioenleeftijd. Landen als Frankrijk en Luxemburg scoren daarom bijvoorbeeld hoog.

Volgens berekeningen van Statista konden Europeanen in 2022 gemiddeld rekenen op ongeveer 12 gezonde jaren na hun pensionering, met een gemiddelde pensioenleeftijd van 63 jaar.

Noorwegen, Slovenië en Luxemburg scoren het best met 15 tot 16 gezonde jaren na pensionering. Ook mensen in Malta, België, Frankrijk en Zweden scoorden boven het Europese gemiddelde, met een gezonde levensverwachting van 14 tot 15 jaar na hun pensioen.

Lage pensioenleeftijd

Maar zoals gezegd: de pensioenleeftijd speelt ook een rol. In Luxemburg en Slovenië ligt die bijvoorbeeld rond de 60 jaar, in Nederland rond de 67. Ons land zit in de categorie net onder het midden waar mensen nog 8 tot een kleine 11 gezonde levensjaren kunnen verwachten na hun pensioen.

Onderaan staan de Baltische Staten, Portugal en Roemenië, waar de gezonde levensverwachting na pensionering minder dan 10 jaar bedraagt. In Estland daalt dit tot minder dan 7 jaar en in Roemenië zelfs tot slechts 5 jaar. Deze lage cijfers zijn het resultaat van een combinatie van een late gemiddelde pensioenleeftijd (65 jaar of ouder) en een slechtere volksgezondheid.