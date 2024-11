Verkenners op zoek naar meerderheidscoalitie Groningse Staten

GRONINGEN (ANP) - In Groningen gaan twee verkenners op zoek naar een meerderheidscoalitie in Provinciale Staten. Oud-burgemeester van Groningen Peter den Oudsten was ook in de eerste ronde verkenner. Nu krijgt hij ondersteuning van Maarten Ruys, voormalig gemeentesecretaris in Groningen, meldt de provincie.

Op 25 september viel de Groningse coalitie van BBB, PvdA, ChristenUnie en Groninger Belang door onenigheid over een windmolenpark. De verkenners onderzoeken nu of een meerderheid met de grootste partij BBB mogelijk is. De partij heeft 12 van de 43 zetels. Na deze gespreksronde moet duidelijk zijn of die meerderheid te vormen is.

Den Oudsten en Ruys gaan kijken of de verschillen in ideeën te overbruggen zijn en of er overeenstemming over inhoudelijke zaken bereikt kan worden. Als dat niet lukt, worden coalities zonder BBB onderzocht.