Gunderson wordt bij KNSB verantwoordelijk voor kunstschaatsen

UTRECHT (ANP) - Berit Gunderson wordt bij schaatsbond KNSB verantwoordelijk voor het kunstschaatsen. Ze is per 1 december de disciplinemanager kunstschaatsen. De 30-jarige oud-kunstschaatsster volgt Niki Wories op.

"Speerpunt van ons beleid is om het kunstschaatsen in Nederland naar een zo hoog mogelijk niveau te tillen. Op korte termijn betekent dat om na Lindsay van Zundert in Beijing opnieuw met een Nederlandse afvaardiging aan de Olympische Spelen in Milaan deel te mogen nemen", aldus Gunderson via de bond.

"Zodra ik terug ben van zwangerschapsverlof, zal ik in gesprek gaan met de organisaties en mensen die zich met talentontwikkeling bezighouden. Doel is hoe we de faciliteiten zo kunnen inrichten dat voor onze sport een nog beter topsportklimaat ontstaat. Ik zal daarbij zeker voortborduren op het werk dat door Niki al in gang is gezet."

Van Zundert stopte afgelopen zomer al op 19-jarige leeftijd. Ze deed twee jaar geleden mee aan de Olympische Spelen in Beijing. Daarmee was ze de eerste Nederlandse kunstrijdster op de Winterspelen sinds Dianne de Leeuw in 1976 in Innsbruck. Van Zundert eindigde als achttiende.