Verkiezingen in Nieuw-Zeeland lopen uit op nek-aan-nekrace

CHRISTCHURCH (ANP/RTR/AFP) - De parlementsverkiezingen in Nieuw-Zeeland zijn uitgelopen op een nek-aan-nekrace. In voorlopige uitslagen hadden de conservatieve regeringspartij National Party en de linkse oppositiepartij Labour allebei ongeveer 29 procent van de kiezers achter zich. Het verschil bedroeg enkele duizenden stemmen.

Premier Christopher Luxon erkende dat de verkiezing nog "too close to call" is, maar liet zich alvast optimistisch uit over de uitslagen. "Het is bemoedigend om te zien dat National volgens de tot nu toe bekende cijfers opnieuw de grootste partij in het parlement is en dat wij een route hebben om de volgende regering te vormen."

Luxon kan niet zeker zijn van de winst, want stemmen uit het buitenland kunnen het verschil nog maken. Labourleider Chris Hipkins kwam dan ook met een vergelijkbare boodschap als zijn rivaal. "Vanavond heeft Nieuw-Zeeland gesproken", zei hij. "Het kan alleen wat langer duren voordat we precies weten wat u ons heeft willen zeggen."