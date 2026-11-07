Naar inhoud springen
ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Verkiezingen in Nieuw-Zeeland lopen uit op nek-aan-nekrace

Samenleving
door anp
anp071126078 1
Volg ons op Google Nieuws
CHRISTCHURCH (ANP/RTR/AFP) - De parlementsverkiezingen in Nieuw-Zeeland zijn uitgelopen op een nek-aan-nekrace. In voorlopige uitslagen hadden de conservatieve regeringspartij National Party en de linkse oppositiepartij Labour allebei ongeveer 29 procent van de kiezers achter zich. Het verschil bedroeg enkele duizenden stemmen.
Premier Christopher Luxon erkende dat de verkiezing nog "too close to call" is, maar liet zich alvast optimistisch uit over de uitslagen. "Het is bemoedigend om te zien dat National volgens de tot nu toe bekende cijfers opnieuw de grootste partij in het parlement is en dat wij een route hebben om de volgende regering te vormen."
Luxon kan niet zeker zijn van de winst, want stemmen uit het buitenland kunnen het verschil nog maken. Labourleider Chris Hipkins kwam dan ook met een vergelijkbare boodschap als zijn rivaal. "Vanavond heeft Nieuw-Zeeland gesproken", zei hij. "Het kan alleen wat langer duren voordat we precies weten wat u ons heeft willen zeggen."
loading

POPULAIR NIEUWS

box3-stel-spaargeld-ai

Box 3-halvering gaat niet door, maar met €120.000 spaargeld moet je vóór 1 januari toch je saldo checken

prognose bijna een op vier nederlanders is in 2040 aower1693911386

Geboren na september 1964? Het kabinet beslist binnenkort of jij drie maanden later AOW krijgt

118865298_m

Waarom je ook in de herfst en winter je ramen moet openen

europese gasprijs veert op in aanloop naar koudegolf1704279630

Vattenfall haalt 10 cent van de gasprijs af: bij 13 van de 16 leveranciers is een jaarcontract nu goedkoper dan maandag

Een zonnige baai aan de kust van Almería met blauwe lucht en droge heuvels op de achtergrond.

Waar in Europa schijnt de zon in de winter het meest?

wk-automobilisten-2027-ai

Tanken, laden, auto van de zaak en vignet: dit verandert er in 2027 voor automobilisten

Loading