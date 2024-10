Verkiezingsbijeenkomst Trump in New York begint met grove taal

NEW YORK (ANP) - De verkiezingsbijeenkomst van de Republikeinse presidentskandidaat Donald Trump zondag in Madison Square Garden in New York is begonnen met een reeks vulgaire en racistische opmerkingen van aanhangers van de voormalige president. Trump gebruikt deze bijeenkomst als slotpleidooi tegen de Democratische kandidaat Kamala Harris. "We willen het afsluiten met een prachtige knal", zei hij vorige week.

Sommige van de inleidende sprekers gebruikten racistische en vrouwonvriendelijke taal om een volle zaal op te warmen in de uren voordat Trump zou spreken. Rudy Giuliani, voormalig burgemeester van New York City en voormalig persoonlijk advocaat van Trump beweerde dat Harris "aan de kant van de terroristen" staat in het Israëlisch-Palestijnse conflict.

Komiek Tony Hinchcliffe gebruikte grove taal toen hij grapte dat latino's "ervan houden om baby's te maken" en hij noemde het Caribische Puerto Rico, dat Amerikaans territorium is, een "drijvend eiland van afval". De Puerto Ricaanse zanger Ricky Martin plaatste een video van de uitspraken op zijn Instagram en schreef er in het Spaans bij: "Dit is wat ze van ons vinden."

Harris' campagneteam stuurde een e-mail rond waarin stond dat de bijeenkomst in Madison Square Garden "dezelfde gevaarlijke verdeeldheid zaaiende en vernederende boodschap weerspiegelt" als Trump. Trumps presidentiële tegenstander uit 2016, democraat Hilary Clinton, beschuldigde Trump ervan een pro-nazibijeenkomst "na te spelen" die in 1939 aan de vooravond van de Tweede Wereldoorlog in Madison Square Garden werd gehouden.

Peilingen laten zien dat de kandidaten nek aan nek gaan in de staten die over iets meer dan een week de volgende president zullen bepalen. Er zijn al meer dan 38 miljoen stemmen uitgebracht.