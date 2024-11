Verkiezingsdag VS van start met opening stembureaus in 8 staten

NEW YORK (ANP) - In de Verenigde Staten zijn de eerste stembureaus voor de presidentsverkiezingen geopend. De Amerikanen kunnen nu in acht staten hun stem uitbrengen, waaronder New York, de staat waar Donald Trump vandaan komt.

Verder is het stemmen ook begonnen in Connecticut, Indiana, Kentucky, Maine, New Jersey, Virginia en New Hampshire. In die laatste staat zijn ook vlak na middernacht al zes stemmen uitgebracht. Dat gebeurde traditioneel als eerste in het gehucht Dixville Notch. Trump en zijn Democratische rivaal Kamal Harris kregen beiden drie stemmen.

De Amerikanen kiezen naast een nieuwe president ook leden voor het Huis van Afgevaardigden en de Senaat.