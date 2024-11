Djokovic meldt zich met blessure af voor ATP Finals

TURIJN (ANP) - Tennisser Novak Djokovic doet volgende week niet mee aan de ATP Finals in Turijn. Door "een aanhoudende blessure" komt het eindejaarstoernooi te vroeg voor de 37-jarige Serviër. "Ik had er echt zin in, maar ik zal niet spelen. Mijn excuses aan iedereen die erop had gerekend mij daar te zien", schrijft de nummer 5 van de wereld op Instagram.

Djokovic meldde zich vorige maand ook al af voor het masterstoernooi van Parijs, zonder daarvoor een reden te geven. Een week eerder maakte hij wel nog zijn opwachting in het Six Kings Slam, een showtoernooi in Saudi-Arabië met bekende spelers als Rafael Nadal, Jannik Sinner en Carlos Alcaraz.