Verkoop kortingspas treinen stopt als kosten te hoog worden

DEN HAAG (ANP) - Als de goedkopere treinabonnementen voor de zomer te veel geld dreigen te kosten, wordt de verkoop stopgezet. Het budget van 118 miljoen euro mag niet worden overschreden, schrijft staatssecretaris Annet Bertram (Infrastructuur, CDA) in een brief aan de Tweede Kamer.

De kortingspas houdt in dat mensen voor 49 euro per maand onbeperkt kunnen reizen in de daluren. Het kabinet werkte het voorstel uit op verzoek van onder meer GroenLinks-PvdA vanwege de gestegen energieprijzen door de Iranoorlog.

"Het is nog niet te zeggen hoeveel mensen gebruik zullen gaan maken van dit product", aldus Bertram. "Het gaat immers om een unieke maatregel, iets wat in Nederland nog niet eerder aangeboden werd." Hoewel het zou kunnen dat meer mensen in de zomer met de trein reizen, blijven spoorvervoerders bij de dienstregeling die ze al van plan waren.

De kortingspas is vanaf 15 juni beschikbaar, een paar dagen eerder dan wat het kabinet eerder meldde. Ook de naam is nu bekend: Nederland Dal Vrij Trein.