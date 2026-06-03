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Washington dreigt met nieuwe importheffingen, ook voor EU

Economie
door anp
woensdag, 03 juni 2026 om 11:50
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WASHINGTON (ANP/DPA/BLOOMBERG) - De Verenigde Staten dreigen nieuwe importheffingen in te stellen voor producten uit zestig economieën, waaronder de Europese Unie, Canada en China. Volgens Washington falen de landen in het uitbannen van producten die mogelijk met dwangarbeid zijn gemaakt.
Voor onder meer de EU zou er een extra heffing komen van 10 procent. Voor bijvoorbeeld China gaat het om 12,5 procent. "Het is onaanvaardbaar dat onze belangrijkste handelspartners er niet in slagen om de import van goederen die met dwangarbeid zijn geproduceerd aan te pakken", heeft de Amerikaanse handelsvertegenwoordiger Jamieson Greer gezegd in een verklaring.
President Donald Trump lijkt op deze manier de brede tariefmuur te herbouwen die eerder dit jaar door het Amerikaanse Hooggerechtshof werd afgeschoten. De tarieven gaan niet onmiddellijk in. Er kunnen eerst bezwaren worden ingediend tot 6 juli, waarna op 7 juli een hoorzitting gepland staat.
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