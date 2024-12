Verkouden paus kan zondag weer mis houden, maar wel in residentie

VATICAANSTAD (ANP/RTR) - Nadat de paus vrijdag de adventsmis moest laten schieten door een verkoudheid, gaat hij zondag wel weer de mis houden, maakte het Vaticaan bekend. De paus gaat dat niet doen bij het raam met zicht op het Sint-Pietersplein, maar wel in de Santa Marta-kapel in zijn eigen residentie.

Volgens het Vaticaan werd de mis afgeschaald gezien het koude weer in Rome en de verplichtingen die de verkouden paus de dagen erna in aanloop naar Kerstmis nog heeft.

Volgens het Italiaanse persbureau ANSA was de paus, die afgelopen dinsdag 88 jaar oud is geworden, zaterdag kortademig en had hij moeite met praten.

Doorgaans houdt de paus op kerstavond een mis en spreekt hij op eerste kerstdag de zegen uit vanaf het balkon van de Sint-Pietersbasiliek.