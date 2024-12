Merkx en Veenstra stranden op WK darts

LONDEN (ANP) - Alexander Merkx is er niet in geslaagd de derde ronde te halen op het WK darts in Londen. De Engelsman Chris Dobey, de nummer 15 van de plaatsingslijst, was met 3-1 te sterk voor de 30-jarige Brabander die zijn debuut maakte in Alexandra Palace.

Ook Richard Veenstra redde het niet. De 43-jarige darter uit het Overijsselse Ossenzijl werd al in de eerste ronde uitgeschakeld door Alexis Toylo. De vrijwel onbekende darter uit de Filipijnen gaf de Nederlander geen schijn van kans: 3-0. Veenstra reikte vorig jaar tot de derde ronde waarin hij verloor van Michael van Gerwen.

Zaterdagavond komen Danny Noppert en Raymond van Barneveld nog in actie.