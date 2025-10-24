Vermeend IS-aanhanger opgepakt in Duitsland na schoten op auto's

DILLINGEN AN DER DONAU (ANP/DPA) - De Duitse politie heeft een 21-jarige man opgepakt die ervan wordt verdacht dat hij probeerde om mensen te doden door te schieten op auto's. Hij zou een aanhanger zijn van terreurgroep Islamitische Staat (IS) en wordt beschuldigd van 22 pogingen tot moord.

De man heeft volgens de aanklagers op 9 en 11 september het vuur geopend op 22 willekeurige auto's in Dillingen an der Donau, in Zuid-Duitsland. De verdachte, die de Turkse nationaliteit heeft, gebruikte een luchtbuks. Niemand werd geraakt, maar de voertuigen liepen wel schade op.

De 21-jarige werd op 13 september al opgepakt. Volgens de aanklagers bleek in het daaropvolgende onderzoek dat hij een extremistische achtergrond had. Het lijkt erop dat het zijn doel was om niet-moslims te doden.