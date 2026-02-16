Vermeende schutter Bondi Beach verschijnt in rechtszaal

SYDNEY (ANP) - De man die ervan wordt beschuldigd het vuur te hebben geopend op een joodse viering op Bondi Beach in Sydney, is maandag voor het eerst in de rechtszaal verschenen. De 24-jarige Naveed Akram was via een videoverbinding te zien.

Hij is aangeklaagd voor de moord op de 15 mensen die in december op Bondi Beach werden doodgeschoten. In totaal zijn 59 aanklachten tegen Akram ingediend, waaronder verwonding met de intentie te doden en terrorisme.

Volgens de politie pleegde Akram de aanslag samen met zijn vader Sajid, die ter plaatse door de politie werd doodgeschoten. De 24-jarige Akram raakte zwaargewond.

Akram zit in voorlopige hechtenis in een zwaarbeveiligde gevangenis in Goulburn, ten zuidwesten van Sydney. Volgens zijn advocaat Ben Archbold gaat het "zo goed als mogelijk met hem", gezien de "zeer zware omstandigheden" in de gevangenis. Het is nog niet bekend of Akram schuld zal bekennen.