Vermeende uitvoerder over explosie Tarwekamp: in een film beland

DEN HAAG (ANP) - "Ik dacht dat ik in de film beland was", verklaarde een van de vermeende uitvoerders donderdag in de rechtszaal over de verwoestende explosie in een bruidswinkel aan de Tarwekamp. Daarbij vielen op 7 december 2024 zes doden in de Haagse wijk Mariahoeve. "Ik kon me niet voorstellen wat er was gebeurd", vervolgde Mourad B. (31). Hij zou samen met zijn neef Ilias B. (25) de aanslag hebben gepleegd.

Na de aanslag gingen de twee naar een hotel langs de A13 tussen Den Haag en Delft. "We waren nog steeds in shock", zei B. "Ik wist niet hoe ik me moest voelen, het was vrij heftig."

Bij de aanslag zou 200 liter benzine zijn gebruikt, volgens justitie. Mourad B. beweerde dat hij de helft daarvan voor de aanslag had gedumpt in Rotterdam. De politie concludeerde na onderzoek dat dit onwaarschijnlijk is.