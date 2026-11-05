Naar inhoud springen
ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Vermeende uitvoerder over explosie Tarwekamp: in een film beland

Samenleving
door anp
anp051126118 1
Volg ons op Google Nieuws
DEN HAAG (ANP) - "Ik dacht dat ik in de film beland was", verklaarde een van de vermeende uitvoerders donderdag in de rechtszaal over de verwoestende explosie in een bruidswinkel aan de Tarwekamp. Daarbij vielen op 7 december 2024 zes doden in de Haagse wijk Mariahoeve. "Ik kon me niet voorstellen wat er was gebeurd", vervolgde Mourad B. (31). Hij zou samen met zijn neef Ilias B. (25) de aanslag hebben gepleegd.
Na de aanslag gingen de twee naar een hotel langs de A13 tussen Den Haag en Delft. "We waren nog steeds in shock", zei B. "Ik wist niet hoe ik me moest voelen, het was vrij heftig."
Bij de aanslag zou 200 liter benzine zijn gebruikt, volgens justitie. Mourad B. beweerde dat hij de helft daarvan voor de aanslag had gedumpt in Rotterdam. De politie concludeerde na onderzoek dat dit onwaarschijnlijk is.
loading

POPULAIR NIEUWS

Een laptop toont een rood waarschuwingsscherm van de browser bij een verdachte website.

Chrome heeft een extra beschermstand tegen oplichters, maar je moet hem zelf aanzetten

IMG_5271

Warmtepomp met dynamisch contract? Niet de vorstnacht, maar het uur vóór 18.00 uur is deze week het duurst

shutterstock_2640402885

Wil je een leugenaar herkennen? Let niet op zijn blik, maar op de details

auto_fiets_aanrijding_AI

Nederland telt de meeste fietsdoden per inwoner van de EU, maar dat zegt minder dan je denkt

anp051126048 1

Republikein wil afzettingsprocedure tegen Pete Hegseth

muizen_plint_val_AI

Muizen in de kruipruimte en denk je aan gif? Bij bijna 4 op de 10 huismuizen werkt het niet, dit helpt wel

Loading