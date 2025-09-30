ECONOMIE
Vermiste Zuid-Afrikaanse ambassadeur in Frankrijk overleden

Samenleving
door anp
dinsdag, 30 september 2025 om 14:57
anp300925114 1
PARIJS (ANP/RTR) - De Zuid-Afrikaanse ambassadeur in Frankrijk Nathi Mthethwa is dood aangetroffen in Parijs, melden Franse media.
Volgens Le Parisien en 20 Minutes heeft hij zichzelf van het leven beroofd. Mthethwa werd sinds maandag vermist nadat zijn vrouw een verontrustend appje had gekregen. Uit angst voor zelfmoord zette de politie zoekteams en honden in.
Nathi Mthethwa was in Zuid-Afrika onder meer minister van Politie en minister van Cultuur voordat hij in februari 2024 naar de Franse ambassade werd gestuurd. Mthethwa was ook de permanente afgevaardigde van Zuid-Afrika bij UNESCO.
