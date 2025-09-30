Waarom hebben mannen steeds minder testosteron? (en dikke mannen het minste)

Mannen over de hele wereld hebben lagere testosteronwaarden dan vroeger. Dit gebeurt niet alleen omdat ze ouder worden, maar vooral door de manier waarop we tegenwoordig leven. Wetenschappers noemen dit een "testosteroncrisis".

De daling is echt meetbaar

Onderzoek l aat zien dat testosteron elk jaar met ongeveer 1% daalt. Een man van 60 uit 2002 had veel minder testosteron dan een man van dezelfde leeftijd uit 1987. Zelfs jongere mannen hebben nu lagere waarden dan jongere mannen van vroeger.

Te zwaar en te weinig beweging

Overgewicht is een grote boosdoener. Vetcellen maken van testosteron een vrouwelijk hormoon, waardoor er minder testosteron overblijft. Ook zitten we tegenwoordig veel meer stil achter een bureau.

Schadelijke stoffen uit plastic

Sinds de jaren '70 maken we steeds meer plastic - van 50 naar 300 miljoen ton per jaar. Hierdoor komen we in contact met chemische stoffen die onze hormonen verstoren. Deze zitten in plastic flessen, bakjes voor eten en zelfs kassabonnetjes.

Recent onderzoek toont da t kleine plastic deeltjes (microplastics) rechtstreeks de cellen beschadigen die testosteron maken. Bij muizen zorgde dit voor veel minder testosteron en minder zaadcellen.

Vuile lucht en zware metalen zoals lood beschadigen de cellen die testosteron produceren.

Stress en slecht slapen

Langdurige stress verhoogt het stresshormoon cortisol, wat testosteron onderdrukt. Ook slecht slapen is een probleem, omdat testosteron vooral 's nachts wordt aangemaakt.

Ongezond eten en alcohol

Te veel alcohol, suiker en ongezond vet zijn slecht voor testosteron. Ook tekorten aan zink en vitamine D spelen een rol.

Gevolgen voor vruchtbaarheid