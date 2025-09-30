Trump overweegt 'gamechanger' voor Oekraïne: Kremlin plots binnen bereik door Tomahawk-raketten

De Amerikaanse president Donald Trump speelt met het idee om een van de dodelijkste wapens in het Amerikaanse arsenaal te verkopen aan Oekraïne : de Tomahawk-kruisraket. Met een bereik van 2500 kilometer komt daarmee ook Moskou en het Kremlin nadrukkelijk in het vizier. Een stap die, als hij wordt gezet, de oorlog ingrijpend kan veranderen; en de spanningen met Rusland tot een kookpunt kan brengen.

Lang bleef het gissen naar de ‘gamechangers’ waar president Volodymyr Zelensky op hoopte. Deze week maakte de Republikeinse vicepresident JD Vance het concreet op Fox News: Oekraïne heeft de VS gevraagd Tomahawks via Europese landen te leveren. Eerder zei Zelenski in een interview met Axios al dat “langeafstandswapens bovenaan zijn verlanglijstje staan”.

Dreigende escalatie

De Tomahawk is berucht. Met een snelheid van ruim 900 km/u vliegt de raket op slechts 30 tot 50 meter hoogte om luchtafweer te omzeilen. Het wapen, dat zo'n 1,3 miljoen dollar per stuk kost, kan vanaf zee, land en lucht worden afgevuurd en treft zijn doel met uiterste precisie. Als Poetin de oorlog nu nog steeds niet willen beëindigen, dan “zouden ze in het Kremlin maar beter controleren of ze weten waar de dichtstbijzijnde schuilkelder is”, waarschuwde Zelensky eerder.

Voor Rusland zou de levering een nachtmerrie betekenen: niet alleen het Kremlin, maar ook allerlei legerbases, logistieke knooppunten en raffinaderijen komen dan binnen bereik. Oekraïne heeft al maanden succes met aanvallen op de Russische olie-infrastructuur; de Tomahawk zou dat vermogen spectaculair uitbreiden.

De grillen van Trump

Of de raketten er echt komen, blijft onzeker. Trump staat bekend om zijn grillige koers. Hij liet meermaals weten teleurgesteld te zijn in Vladimir Poetin: hij dacht “dat het conflict gemakkelijker op te lossen zou zijn vanwege zijn relatie met president Poetin”, maar dat bleek een misrekening.

Ondertussen bouwt Kiev ook zelf door. De Flamingo-raket, ontwikkeld in eigen land, werd deze maand voor het eerst ingezet en wist enorme schade aan te brengen in Armjansk op de door Rusland bezette Krim. Toch is die minder precies dan de Tomahawk. Voor een beslissende klap kijkt Oekraïne dus vooral naar Washington en naar de grillen van Trump.