Vermoedelijk moordwapen gevonden in moordonderzoek Charlie Kirk

SALT LAKE CITY (ANP) - De Amerikaanse veiligheidsdiensten zoeken nog steeds naar de verdachte van het doodschieten van de politieke activist Charlie Kirk. Het vermoedelijke moordwapen, een geweer, is daarbij gevonden, aldus de FBI.

De 31-jarige Kirk werd woensdag neergeschoten tijdens een evenement op een universiteit in Utah. Hij overleed in het ziekenhuis aan zijn verwondingen. Het vuurwapen is gevonden in het beboste gebied waar de verdachte naartoe vluchtte. Ook zijn onder meer voetafdrukken gevonden.

"We doen alles wat we kunnen om hem te vinden en we weten niet hoe ver hij is gekomen, maar we zullen ons best doen", zei FBI-agent Robert Bohls tijdens een persconferentie met de regionale autoriteiten. Tijdens het persmoment werd met "hij" en "hem" naar de verdachte verwezen.

Verdachte

De FBI wil momenteel nog weinig details delen over de verdachte, vermoedelijk een jongvolwassene. Beelden van de verdachte zijn veiliggesteld. Er zijn volgens de autoriteiten in Utah geen plannen om die vrij te geven. Dat gebeurt mogelijk in een later stadium als de autoriteiten er niet in slagen de persoon te identificeren.

De verdachte arriveerde op de campus kort voordat het evenement met Kirk begon. De bekende aanhanger van president Donald Trump sprak daar voor ongeveer 3000 mensen. Op beveiligingsbeelden zou te zien zijn dat de verdachte via een trap naar een dak gaat. Hij schoot één keer en vluchtte daarna een aangrenzende wijk in.

Agenten hebben twee mensen gesproken in het onderzoek. Zij zijn aangemerkt als 'persoon van belang' en niet als verdachte. Tijdens de persconferentie werd ook bekendgemaakt dat de twee na hun vrijlating bedreigingen hebben ontvangen.