Lagarde: risico's voor economische groei zijn 'evenwichtiger'

door anp
donderdag, 11 september 2025 om 16:21
FRANKFURT (ANP/BLOOMBERG/AFP) - De risico's voor economische groei zijn "evenwichtiger" geworden dan enkele maanden geleden. Dit heeft de president van de Europese Centrale Bank (ECB) Christine Lagarde donderdag gezegd in een toelichting op het besluit om de rente in de eurozone onveranderd te laten.
De woorden verschillen van Lagardes verklaring in juli. Toen zag ze nog dat er voornamelijk risico's voor zwakkere economische groei waren.
Eerder op de dag liet de ECB de rente onveranderd op 2 procent. De laatste keer dat de centrale bank in Frankfurt de rente verlaagde, was in juni. Toen was de economische situatie nog "zeer onzeker", lichtte Lagarde donderdag desgevraagd toe. "Ten eerste is het risico op Europese vergelding in een handelsoorlog afgenomen. Ten tweede is de onzekerheid rond handel sinds juni afgenomen", zei ze met een verwijzing naar de handelsdeal tussen de EU en de Verenigde Staten eind juli.
