Vermoorde Ryan (18) zat in zwaar beveiligingsstelsel politie

LEEUWARDEN (ANP) - Ryan Al Najjar (18) uit Joure, die eind mei vorig jaar is vermoord en in het water is gevonden aan de Knardijk in Lelystad, zat in een zwaar bewakings- en beveiligingsstelsel. Het Openbaar Ministerie bevestigt onderzoek hiernaar door de Leeuwarder Courant. Wanneer de beveiliging begon, wil het OM niet zeggen. Het OM zegt ook niet wanneer de beveiliging eindigde, maar de woordvoerder zegt wel dat deze al voorbij was toen Ryan werd omgebracht.

De Leeuwarder Courant vroeg bij de politie en het OM informatie op over de beveiliging van Ryan in de periode voor haar dood. Ze zat in het stelsel bewaken en beveiligen.

Justitie gaat ervan uit dat Ryan slachtoffer is geworden van eerwraak. Ze zou zich in de ogen van haar familie te westers hebben gedragen. Twee oudere broers zitten vast. De vader, eveneens verdachte, is mogelijk naar Syrië gevlucht. De volgende inleidende zitting in hun zaak is op 25 april in de rechtbank in Lelystad. De zaak wordt eind dit jaar inhoudelijk behandeld.