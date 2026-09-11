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Verongelukte Nederlandse bus geborgen, dodental nog onduidelijk

Samenleving
door anp
vrijdag, 11 september 2026 om 8:20
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SUSCH (ANP) - Het bergen van de in Zwitserland verongelukte Nederlandse tourbus is voltooid, meldt de omroep RTS. Eerder meldde diezelfde omroep dat de bergingswerkzaamheden in de nacht van donderdag op vrijdag waren begonnen. Op beelden bij de omroep is te zien hoe het voertuig niet langer op het wegdek ligt, en hoe de vangrail is vervangen.
De bus had ongeveer vijftig Nederlanders aan boord. Een onbekend aantal van hen is om het leven gekomen. Ook zijn er gewonden. Verwacht wordt dat de kantonpolitie nog voor het middaguur met een persverklaring over het incident komt. Volgens de Nederlandse reisorganisatiekoepel ANVR moest de chauffeur van de bus mogelijk wijken voor een rotsblok op de weg.
De Nederlandse ambassadeur in Zwitserland is met een delegatie onderweg naar de locatie, aldus het ministerie van Buitenlandse Zaken vrijdagochtend.
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