Veroordeelde Braziliaanse ex-president kan niet meer in beroep

Samenleving
door anp
dinsdag, 25 november 2025 om 19:16
BRASILIA (ANP/AFP) - Het Braziliaanse hooggerechtshof heeft besloten dat de veroordeling van oud-president Jair Bolsonaro definitief is. Dat betekent dat Bolsonaro niet meer in beroep kan tegen zijn straf voor het beramen van een coup.
Hetzelfde hof veroordeelde de 70-jarige Bolsonaro afgelopen september tot 27 jaar en drie maanden gevangenisstraf. De rechtse politicus wilde een hoger beroep, maar kreeg deze maand te horen dat zijn verzoek daartoe was afgewezen. Bolsonaro's advocaten kondigden toen aan een nieuwe poging te willen doen. Het hof staat dat dus niet meer toe.
Het is nog niet bekend wanneer Bolsonaro's straf ingaat. Hij zat sinds augustus onder huisarrest, maar werd afgelopen zaterdag opgepakt wegens een "hoog vluchtrisico". Volgens het hooggerechtshof had Bolsonaro geprobeerd zijn elektronische enkelband kapot te maken.
