Pantserhouwitsers krijgen beschermend net tegen drones

DEN HAAG (ANP) - De Nederlandse pantserhouwitsers krijgen netten die ze tegen kamikazedrones kunnen beschermen. Een Nederlands defensiebedrijf gaat die maken.

De pantserhouwitsers blijken ook in de Oekraïne-oorlog nog een belangrijk wapen. Maar het zware geschut is, net als bijvoorbeeld tanks en ander materieel, kwetsbaar voor de drones die het slagveld van nu domineren. De strijdende partijen in Oekraïne rusten die daarom uit met netten of zelfs complete kooiconstructies. Als een drone daarop inslaat, loopt het doelwit zelf minder schade op.

Defensie schaft nu voor het eerst ook anti-dronenetten aan en COBBS Industries mag die leveren, zegt het Amsterdamse bedrijf op LinkedIn. Het voegt een afbeelding toe van een PZH2000 die helemaal met een rasterpatroon is bekleed.

Nederland gaf eerder acht pantserhouwitsers aan Oekraïne. Het heeft nog 46 PZH2000's over. Hoeveel de beschermende netten Defensie kosten, is niet bekendgemaakt.