Veroordeling Gillis voor Talpa geen reden samenwerking te stoppen

DEN BOSCH (ANP) - De veroordeling van Peter Gillis dinsdag is voor Talpa Network op dit moment geen reden om de samenwerking met de realityster en vastgoedondernemer te stoppen. Gillis werd dinsdag door de rechtbank in Den Bosch veroordeeld tot een gevangenisstraf van twaalf maanden, waarvan zes voorwaardelijk, voor onder meer het jarenlang plegen van belastingfraude. Gillis besloot in hoger beroep te gaan.

"Peter heeft besloten hoger beroep aan te tekenen. Talpa Network is nog altijd van mening dat iemand pas schuldig is als er sprake is van een definitieve veroordeling door de rechter", liet een woordvoerster van Talpa Network weten. "Daarvan is geen sprake zolang hoger beroep mogelijk is."

Talpa liet ook weten dat het nieuwe seizoen van Familie Gillis: Massa is Kassa vanaf 16 mei bij SBS6 te zien is. Gillis had dinsdag in de rechtszaal een cameraploeg bij zich. Die maakte opnames voor het nieuwe seizoen, bevestigde de woordvoerster.

Belastingfraude

Gillis werd met zijn bv's verdacht van belastingfraude, het onjuist voeren en bewaren van administratie, het verstrekken van onjuiste gegevens aan de Belastingdienst en het niet tijdig doen van belastingaangifte. Tegen Gillis loopt ook nog altijd een mishandelingszaak. Hij zou zijn ex, Nicol Kremers, onder meer in haar rug en neus hebben gebeten.

Talpa liet in augustus 2023 weten dat Familie Gillis: Massa is Kassa direct van televisie zou worden gehaald op het moment dat Peter Gillis wordt veroordeeld. Gillis is sinds de zomer van 2020 te zien bij SBS6.