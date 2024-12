Veroordeling oud-president Sarkozy voor corruptie definitief

PARIJS (ANP/AFP/RTR) - Het Franse Hof van Cassatie handhaaft de veroordeling van oud-president Nicolas Sarkozy voor corruptie, wat betekent dat zijn straf definitief is. Hij moet een jaar een elektronische enkelband dragen.

Aanklagers zeiden dat Sarkozy had geprobeerd een rechter om te kopen. Hij bood een baan aan in ruil voor geheime informatie over een onderzoek naar beschuldigingen dat Sarkozy illegale betalingen voor zijn verkiezingscampagne had ontvangen.

De 69-jarige Sarkozy is veroordeeld tot drie jaar celstraf, waarvan twee voorwaardelijk. De politicus hoeft echter niet naar de gevangenis. Sarkozy, die tussen 2007 en 2012 president was, mag bovendien drie jaar geen publieke ambten vervullen.

Sarkozy ontkent iets verkeerd te hebben gedaan. Nu de hoogste rechtbank in het land Sarkozy's cassatieberoep heeft afgewezen, zal hij volgens zijn advocaat meewerken aan de uitvoering van de straf. De advocaat zegt ook dat Sarkozy een zaak wil aanspannen bij het Europees Hof voor de Rechten van de Mens.