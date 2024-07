Veroordeling Trump in zwijggeldzaak zo goed als zeker uitgesteld

NEW YORK (ANP) - Het Openbaar Ministerie in New York is akkoord gegaan met het verzoek van de voormalige Amerikaanse president Donald Trump om zijn veroordeling in een recente strafzaak tegen hem uit te stellen. Dat melden Amerikaanse media. Trump is in die zaak al schuldig bevonden, maar zijn strafmaat is nog niet vastgesteld.

De rechter moet nog bepalen of de veroordeling daadwerkelijk wordt uitgesteld. Nu beide partijen akkoord zijn met uitstel, ligt het voor de hand dat de rechter het bekrachtigt. Trump zou oorspronkelijk zijn straf op 11 juli horen.

Trump werd schuldig bevonden aan het vervalsen van bedrijfsgegevens om een seksschandaal tijdens zijn presidentiële campagne van 2016 te verdoezelen. Hij betaalde zwijggeld aan de pornoster Stormy Daniels, die beweert in 2006 seks met hem te hebben gehad. Trump riskeert vier jaar gevangenisstraf. Hij kan ook slechts een paar weken gevangenisstraf of een voorwaardelijke straf krijgen, schrijft The New York Times.

Zwijggeldzaak

Maandag bepaalde het Hooggerechtshof dat een president aanspraak maakt op "absolute" presidentiële onschendbaarheid voor handelingen die hij vanuit zijn grondwettelijke taak als president uitvoert, maar niet voor handelingen als privépersoon. Hoewel de zwijggeldzaak draait om persoonlijke activiteiten tijdens zijn campagne, hadden Trumps advocaten aangevoerd dat de strafzaak tegen hem deels was gebaseerd op bewijsmateriaal uit zijn tijd in het Witte Huis.

Dat was volgens Trumps advocaten reden om het oordeel dat hun cliënt schuldig is terzijde te schuiven en in ieder geval de bepaling van de strafmaat uit te stellen. Aanklagers gingen alleen akkoord met het uitstel, opdat de rechter tijd heeft om de nieuw aangevoerde argumenten af te wegen.