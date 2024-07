AEX buigt verlies om in winst

AMSTERDAM (ANP) - De verliezen op het Damrak namen dinsdag geleidelijk aan af, geholpen door een meevallend inflatiecijfer in de eurozone. De AEX, de index van de 25 meest verhandelde aandelen op het Damrak, eindigde 0,2 procent hoger op 924,61 punten. Tijdens de ochtendhandel stond de hoofdindex nog op dik verlies.

De MidKap won eveneens 0,2 procent, op 864,49 punten. Op de beurzen in Londen en Frankfurt waren minnen tot 0,8 procent te zien. De CAC40 in Parijs daalde 0,4 procent. Maandag won de hoofdindex nog 1,1 procent, na het nieuws dat het radicaal-rechtse Rassemblement National (RN) van Marine Le Pen geen beslissende overwinning heeft geboekt in de eerste ronde van de Franse parlementsverkiezingen.

Volgens een voorlopige raming van het Europese statistiekbureau Eurostat zakte de inflatie in de eurozone vorige maand naar 2,5 procent op jaarbasis, van 2,6 procent in mei. Het cijfer komt overeen met de verwachting van economen.