Twee verdachten van geweld Amsterdam op vrije voeten

AMSTERDAM (ANP) - Twee verdachten van het plegen van geweld rond de voetbalwedstrijd Ajax - Maccabi Tel Aviv in Amsterdam komen voorlopig op vrije voeten. De raadkamer van de rechtbank in Amsterdam heeft bepaald hun voorarrest te schorsen.

Een van hen is een 26-jarige Amsterdammer, die vrijdagavond 8 november werd aangehouden op verdenking van openlijke geweldpleging op het Spui, tijdens de ongeregeldheden in de nacht ervoor. Hij werd opgepakt nadat hij was herkend op camerabeelden. Daarop zou te zien zijn dat hij op een oudere man afrent die hij met een riem lijkt te slaan, meldde het OM vorige week.

De andere verdachte is voorafgaand aan de voetbalwedstrijd op donderdag 7 november aangehouden. Deze 19-jarige man uit Monnickendam wordt verdacht van het gooien van stenen naar een ME-bus. Ook wordt hij verdacht van het bezit van zwaar illegaal vuurwerk, een cobra.

Minderjarigen

Twee minderjarigen van 16 en 17 jaar uit Amsterdam worden verdacht van openlijk geweld tegen de ME door het gooien van vuurwerk, van een poging tot zware mishandeling en openlijk geweld tegen een onbekend gebleven persoon. Zij staan woensdag voor de raadkamer, die beslist over het verlengen van hun voorarrest. Ook zij zijn voorafgaand aan de voetbalwedstrijd aangehouden.

De politie maakte zondag bekend 45 verdachten van de gewelddadigheden in beeld te hebben. In totaal zijn tien van hen geïdentificeerd en opgepakt.