China komt met importheffing van 55 procent op rundvlees uit VS

China heeft een tijdelijke importheffing van 55 procent aangekondigd op rundvlees uit onder meer de Verenigde Staten, Brazilië en Australië. Het tarief geldt voor vers en bevroren rundvlees, zowel met als zonder botten. De maatregel geldt vanaf 1 januari drie jaar lang op importen die een bepaalde hoeveelheid overschrijden.

Het Chinese ministerie van Handel meldt in een verklaring dat onderzoekers hebben vastgesteld dat de import van rundvlees schade heeft toegebracht aan de binnenlandse industrie.

Eerder deze maand stelde China definitieve importheffingen in op Europees varkensvlees. Volgens het land dumpen Europese exporteurs goedkoop varkensvlees op de Chinese markt, wat bedrijven in dat land zou schaden. Het onderzoek naar varkensvlees volgde op importheffingen van de Europese Unie op elektrische auto's uit China.