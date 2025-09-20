ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Wereld moet zich niet laten intimideren door Israël, zegt VN-chef

Samenleving
door anp
zaterdag, 20 september 2025 om 7:12
bijgewerkt om zaterdag, 20 september 2025 om 7:14
anp200925005 1
VN-secretaris-generaal António Guterres heeft vrijdag gezegd dat de wereld zich niet moet laten "intimideren" door Israël en de dreiging van verdere kolonisering van de bezette Westelijke Jordaanoever.
In een interview met persbureau AFP noemde hij de situatie in Gaza "afschuwelijk" en "het ergste niveau van dood en vernietiging" dat hij als secretaris-generaal heeft meegemaakt. Volgens Guterres kampen Palestijnen met hongersnood, een volledig ingestorte gezondheidszorg en ontoereikende onderkomens.
Zijn uitspraken komen kort voor de jaarlijkse VN-top in New York, waar tien landen onder leiding van Frankrijk Palestina zullen erkennen, ondanks felle Israëlische tegenstand. Israël heeft gedreigd grote delen van de Westoever te annexeren als die plannen doorgaan. Guterres zei echter dat internationale druk "de enige kans biedt" om dat tegen te houden.
Daarnaast waarschuwde de Portugese VN-chef dat de doelstelling om de opwarming van de aarde te beperken tot 1,5 graad op instorten staat.
loading

POPULAIR NIEUWS

ANP-536512590

‘Zeer waarschijnlijk dat oorlog in Oekraïne met grote klap afloopt’

159657064_m

Deze alledaagse vitamine kan je cellen langer jong houden

sun-heart

De zon toont ons haar liefde en stuurt krachtige zonnestorm naar de aarde

shutterstock_2547736709

Gedachtenlezen wordt simpel met deze 8 tips

ANP-536518827

Fleur Agema: "Dick Schoof was heel goed in feestjes en barbeques"

generated-image (22)

Wat doet het hebben van een kat met je brein (en dat van de kat)?

Loading