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Vertoning WK-wedstrijd Spanje in Madrid geschrapt vanwege hitte

Samenleving
door anp
zondag, 21 juni 2026 om 14:15
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MADRID (ANP) - In Madrid is een vertoning van de wedstrijd tussen Spanje en Saudi-Arabië op het WK voetbal op zondagavond afgelast vanwege de extreme hitte. Daartoe hebben de gemeente Madrid en de Spaanse voetbalbond zaterdag besloten. Spanje trapt in de Verenigde Staten om 18.00 uur Nederlandse tijd af tegen Saudi-Arabië.
De Spaanse weerdienst AEMET voorspelt in Madrid een maximumtemperatuur van 39 graden Celsius. Er is code oranje afgegeven vanwege de hoge temperaturen. Ook geldt er code geel vanwege mogelijke onweersbuien in de namiddag en avond.
De officiële vertoning zou plaatsvinden op het Plaza de Colón, voor het WK omgedoopt tot 'Plaza Selección'.
Regerend Europees kampioen Spanje begon aan het wereldkampioenschap met een gelijkspel tegen Kaapverdië (0-0). Na het duel tegen Saudi-Arabië is Uruguay de laatste tegenstander in de groepsfase.
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