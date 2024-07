Vertraging op Eindhoven Airport loopt op door storing

EINDHOVEN (ANP) - De drukte en vertraging op Eindhoven Airport als gevolg van de wereldwijde computerstoring lopen op. In de vertrekhal van het vliegveld staan volgens een woordvoerster lange rijen en veel inkomende en uitgaande vluchten hebben ruim een uur vertraging. "De situatie is onder controle, maar nog niet opgelost", klinkt het.

Door de storing moeten ruimbagage en passagiers handmatig worden ingecheckt. Het is nog niet duidelijk wanneer de storing voorbij is. "Dit ligt buiten onze macht", aldus de woordvoerster. Ook geeft zij aan dat het vliegverkeer sowieso nog last zal hebben van de naweeën van de storing, ook nadat die is opgelost. "In de luchtvaart is het vaak een domino-effect", verklaart zij.

Eindhoven Airport heeft extra medewerkers ingezet om mensen in te checken en te informeren. Ook worden mensen die hun vlucht dreigen te missen eerder uit de rij naar voren gehaald.

Schiphol

Onder reizigers is vooral begrip voor de situatie, zegt de woordvoerster. "Mensen zijn natuurlijk niet blij en hadden zich vandaag anders voorgesteld, maar ze snappen ook dat wij niet zo veel aan een wereldwijde storing kunnen doen, behalve iedereen zo goed mogelijk te informeren en te helpen."

Tot dusver zijn op het vliegveld nog geen vluchten geschrapt door de luchtvaartmaatschappijen. Het is vrijdag een drukke dag op Eindhoven Airport met in totaal 22,500 aankomende en vertrekkende passagiers. Ook Schiphol en Rotterdam The Hague Airport ondervinden problemen door de storing.