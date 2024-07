Drie jaar cel en tbs voor oppas uit Schagen voor kindermisbruik

HAARLEM (ANP) - Julian F. (25) uit de gemeente Schagen is veroordeeld tot een celstraf van drie jaar en tbs met dwangverpleging voor kindermisbruik in een oppasgezin in de gemeente Hollands Kroon. De rechtbank in Haarlem acht F. daarnaast schuldig aan het maken van kinderporno en seks met dieren.

F. bood zich aan als oppas via Marktplaats en had in totaal elf oppasgezinnen in het hele land. Hij heeft bekend dat hij tijdens het oppassen het geslachtsdeel van een peuter van 2 jaar oud heeft aangeraakt en daar beelden van heeft gemaakt. F. deelde de beelden met de 38-jarige Marco H. uit Alkmaar, met wie hij seksuele fantasieën uitwisselde.