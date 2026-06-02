Vertragingen op Belgische luchthavens door staking

door anp
dinsdag, 02 juni 2026 om 4:50
BRUSSEL (ANP/BELGA) - Op verschillende Belgische luchthavens zijn vluchten dinsdagochtend vertraagd door een "spontane" staking bij luchtverkeersleider Skeyes. Op Brussels Airport zullen zo'n 25 vluchten later vertrekken dan gepland, in Luik gaat het om zo'n twintig vluchten, melden woordvoerders van de luchthavens. Of vroege vakantievluchten vanuit Charleroi ook vertraging oplopen, is niet duidelijk.
De staking begon maandagavond onder luchtverkeersleiders in Luik en Charleroi, meldt Skeyes. Ook andere afdelingen van het bedrijf kondigden vervolgens aan het werk tussen 02.30 en 07.00 uur in de nacht van maandag op dinsdag stil te leggen, wat voor de vertragingen in de ochtend zorgt.
De staking volgt op onderhandelingen die eerder maandag met vakbonden werden gevoerd over een digitaal controlecentrum in Namen. In die plaats in Wallonië komt de eerste digitale verkeerstoren van het land, waar vluchten van en naar de luchthavens van Charleroi en Luik worden gecoördineerd.
