8 compleet nieuwe voetbalregels voor het WK.

Het komende WK voetbal in 2026 krijgt acht nieuwe regels die diep ingrijpen in de manier waarop er wordt gespeeld én gestraft. FIFA reageert daarmee expliciet op recente schandalen rond racisme en protestacties en wil tegelijk het structurele tijdrekken terugdringen. Spelers, coaches en scheidsrechters worden deze week al in online workshops bijgepraat over de wijzigingen.

Een van de meest in het oog springende veranderingen is de directe rode kaart voor spelers die tijdens een confronterend gesprek hun mond bedekken met hand of shirt om liplezen te voorkomen. Scheidsrechtersbaas Pierluigi Collina koppelt deze maatregel aan de zaak rond Gianluca Prestianni, die in de Champions League Vinícius Júnior racistisch bejegende en daarna werd geschorst; voortaan wordt in zulke gevallen direct van het veld gestuurd. Ook teams die demonstratief het veld verlaten uit protest tegen arbitrale beslissingen, zoals Senegal in de finale van de Africa Cup of Nations tegen Marokko, riskeren een rode kaart, net als stafleden die daartoe aanzetten.

Daarnaast voert FIFA een reeks ‘anti-tijdrek’-regels in. Keepers krijgen bij uitworpen en spelhervattingen een vijfsecondenregel; wie te lang wacht, levert de tegenstander een hoekschop op. Wisselspelers moeten binnen tien seconden het veld verlaten, anders speelt hun ploeg minstens een minuut met een man minder, tenzij er sprake is van een blessure. Ook behandelde spelers mogen pas na één minuut terugkeren, waardoor hun team tijdelijk in ondertal speelt. Per helft komt er bovendien standaard een drinkpauze van drie minuten rond de 30e minuut, los van temperatuur of stadion.

De VAR krijgt eveneens een scherpere rol. Na een rode kaart op basis van een tweede gele kaart mag voortaan de juistheid van die tweede gele worden herzien, al blijft de eerste gele buiten beeld. Wordt de verkeerde speler bestraft met geel of rood, dan kan de videoscheids nu ingrijpen. Ook bij stilstaande situaties mag de VAR checken of een aanvaller vlak voor de uitvoering een duidelijke overtreding op een verdediger maakt die direct leidt tot een doelpunt; in dat geval wordt het spel hervat met een vrije trap voor de verdedigende ploeg.

De rode draad: FIFA probeert het spel tegelijk schoner en vloeiender te maken, maar balanceert daarmee op de grens tussen rechtvaardigheid en juridisering. Waar tijdrekken en racistische provocaties nu harder worden afgestraft, neemt ook de regeldruk toe en groeit de macht van scheidsrechter en VAR om achteraf te corrigeren. Het WK 2026 wordt zo een testbank voor een nieuw soort voetbal, waarin elke seconde én elk woord onder toezicht staan.

Wie denkt dat scheidsrechterlijke fouten en controverse verdwijnen, overschat de macht van regels – maar onderschat misschien hoe ingrijpend deze acht nieuwe lijnen het spelbeeld kunnen veranderen.