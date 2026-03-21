Vertrouwen in Mette-Marit nog niet hersteld na interview

door anp
zaterdag, 21 maart 2026 om 12:37
OSLO (ANP) - Het vertrouwen in kroonprinses Mette-Marit van Noorwegen is bij veel Noren nog niet hersteld na het interview dat ze gaf aan de Noorse publieke omroep NRK. Een meerderheid vindt dat ze onvoldoende heeft geantwoord over haar banden met zedendelinquent Jeffrey Epstein, blijkt uit peilingen van Noorse kranten.
VG en Aftenposten ondervroegen iets meer dan duizend mensen over het veelbesproken interview. Zeven op de tien vond dat de kroonprinses onvoldoende antwoorden gaf. Na het bekijken van het vraaggesprek stelt 47 procent dat Mette-Marit geen koningin zou moeten worden.
Noorse koningshuisexperts zijn niet erg verrast door de resultaten. Dat komt volgens Nettavisen omdat het "geen erg goed interview was" en dat "we met meer vragen dan antwoorden" blijven zitten.
In het interview ging Mette-Marit, gesteund door haar echtgenoot Haakon, uitgebreid in op haar banden met Epstein. Het was de eerste keer dat ze uitleg gaf. De kroonprinses zei onder meer dat ze door Epstein is "gemanipuleerd en bedrogen".
