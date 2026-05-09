Zo bespaar je direct geld thuis: 10 simpele aanpassingen die echt werken

door Gerard Driehuis
zaterdag, 09 mei 2026 om 11:14
Wie denkt dat besparen alleen lukt met rigoureuze maatregelen, heeft het mis. Juist kleine, praktische aanpassingen in huis kunnen ongemerkt tientallen tot honderden euro’s per jaar opleveren. Zeker nu energieprijzen en vaste lasten hoog blijven, loont het om kritisch naar dagelijkse gewoontes te kijken.

Sluipverbruik: de stille energievreter

Veel apparaten gebruiken stroom zonder dat je het merkt. Denk aan televisies op stand-by, opladers in het stopcontact of koffiezetapparaten met een klokfunctie.
  • Zet apparaten volledig uit met een stekkerdoos met schakelaar
  • Haal opladers uit het stopcontact als je ze niet gebruikt
  • Controleer oude apparaten: die zijn vaak minder energiezuinig
Volgens Milieu Centraal kan sluipverbruik oplopen tot €100 per jaar per huishouden.

Water besparen zonder comfortverlies

Water lijkt goedkoop, maar warm water kost energie – en dus geld.
  • Douche één minuut korter: dat bespaart al snel €20 tot €40 per jaar
  • Installeer een waterbesparende douchekop
  • Gebruik de eco-stand van vaatwasser en wasmachine
Een simpele aanpassing zoals een spaardouchekop verdien je vaak binnen enkele maanden terug.

Slim omgaan met verwarming

Verwarming blijft de grootste kostenpost in huis.
  • Zet de thermostaat één graad lager (bespaart circa 6% op gasverbruik)
  • Verwarm alleen ruimtes die je gebruikt
  • Sluit deuren en gebruik tochtstrips
Een graad lager merk je nauwelijks, maar zie je wel terug op je energierekening.

Bewuster wassen en drogen

Wassen gebeurt vaak vaker en warmer dan nodig.
  • Was op 30 graden in plaats van 40
  • Draai alleen volle trommels
  • Laat de droger vaker staan en hang was op
De droger is een van de grootste stroomverbruikers in huis.

Verlichting en kleine ingrepen

Ook kleine keuzes maken verschil.
  • Vervang halogeenlampen door LED
  • Doe lichten uit in lege ruimtes
  • Gebruik daglicht optimaal
LED-lampen verbruiken tot 85% minder energie en gaan veel langer mee.

Snelle winst zonder investering

Niet alles vraagt om aanschaf of verbouwing. Gedrag aanpassen is vaak al genoeg.
De grootste besparing zit niet in techniek, maar in dagelijkse gewoontes.
Door bewuster om te gaan met energie, water en apparaten, kun je zonder grote investeringen direct besparen.

