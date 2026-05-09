Wie denkt dat besparen alleen lukt met rigoureuze maatregelen, heeft het mis. Juist kleine, praktische aanpassingen in huis kunnen ongemerkt tientallen tot honderden euro’s per jaar opleveren. Zeker nu energieprijzen en vaste lasten hoog blijven, loont het om kritisch naar dagelijkse gewoontes te kijken.

Sluipverbruik: de stille energievreter

Veel apparaten gebruiken stroom zonder dat je het merkt. Denk aan televisies op stand-by, opladers in het stopcontact of koffiezetapparaten met een klokfunctie.

Zet apparaten volledig uit met een stekkerdoos met schakelaar

Haal opladers uit het stopcontact als je ze niet gebruikt

Controleer oude apparaten: die zijn vaak minder energiezuinig

Volgens Milieu Centraal kan sluipverbruik oplopen tot €100 per jaar per huishouden.

Water besparen zonder comfortverlies

Douche één minuut korter: dat bespaart al snel €20 tot €40 per jaar

Installeer een waterbesparende douchekop

Gebruik de eco-stand van vaatwasser en wasmachine

Een simpele aanpassing zoals een spaardouchekop verdien je vaak binnen enkele maanden terug.

Slim omgaan met verwarming

Verwarming blijft de grootste kostenpost in huis.

Zet de thermostaat één graad lager (bespaart circa 6% op gasverbruik)

Verwarm alleen ruimtes die je gebruikt

Sluit deuren en gebruik tochtstrips

Een graad lager merk je nauwelijks, maar zie je wel terug op je energierekening.

Bewuster wassen en drogen

Wassen gebeurt vaak vaker en warmer dan nodig.

Was op 30 graden in plaats van 40

Draai alleen volle trommels

Laat de droger vaker staan en hang was op

De droger is een van de grootste stroomverbruikers in huis.

Verlichting en kleine ingrepen

Ook kleine keuzes maken verschil.

Vervang halogeenlampen door LED

Doe lichten uit in lege ruimtes

Gebruik daglicht optimaal

LED-lampen verbruiken tot 85% minder energie en gaan veel langer mee.

Snelle winst zonder investering

Niet alles vraagt om aanschaf of verbouwing. Gedrag aanpassen is vaak al genoeg.

De grootste besparing zit niet in techniek, maar in dagelijkse gewoontes.

Door bewuster om te gaan met energie, water en apparaten, kun je zonder grote investeringen direct besparen.