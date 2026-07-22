ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Vervoerder RET erg geschrokken van kop-staartbotsing trams

Samenleving
door anp
woensdag, 22 juli 2026 om 12:34
anp220726110 1
ROTTERDAM (ANP) - Vervoersbedrijf RET laat in een verklaring weten erg geschrokken te zijn van de kop-staartbotsing van twee trams op de Erasmusbrug. "We hebben de beelden zien langskomen en zijn erg geschrokken. We leven mee met de slachtoffers en de aanwezige reizigers."
De aandacht gaat nu uit naar de slachtoffers en naar de betrokken medewerkers en reizigers, laat de RET weten.
Het vervoersbedrijf stelt verder "er alles aan te doen om boven tafel te krijgen hoe dit heeft kunnen gebeuren". Een woordvoerster geeft aan daar nog helemaal niets over te kunnen zeggen. Wel bevestigt ze dat deze trams een zogenoemde dodemansknop aan boord hebben. Dat is een knop (of een pedaal) die de trambestuurder voortdurend ingedrukt moet houden. Wordt de knop losgelaten, dan volgt er automatisch een noodstop.
Er rijden voorlopig geen trams op de Erasmusbrug. De dienstregeling wordt weer opgestart "zodra het kan".
loading

POPULAIR NIEUWS

68f26f75ce62b

Portugal is geen belastingparadijs meer voor gepensioneerden: dit zijn de vier serieuze alternatieven

191385885_m

Je kruidenplantje uit de supermarkt is eigenlijk 30 plantjes in één pot (en dat is precies het probleem)

242968313_m

Rekensom: wat het ECB-besluit betekent voor jouw hypotheek en spaarrekening

shutterstock_2760584093

Waar zijn de muggen dit jaar gebleven?

shutterstock_1031996290

Het Pentagon is blut: oorlog met Iran vreet Amerikaanse defensiebegroting leeg

blog-medicijnen-hitte-hero

Bijna niemand weet dat deze veelgebruikte medicijnen je bij hitte extra kwetsbaar maken

Loading