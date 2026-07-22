Vervoerder RET erg geschrokken van kop-staartbotsing trams

ROTTERDAM (ANP) - Vervoersbedrijf RET laat in een verklaring weten erg geschrokken te zijn van de kop-staartbotsing van twee trams op de Erasmusbrug. "We hebben de beelden zien langskomen en zijn erg geschrokken. We leven mee met de slachtoffers en de aanwezige reizigers."

De aandacht gaat nu uit naar de slachtoffers en naar de betrokken medewerkers en reizigers, laat de RET weten.

Het vervoersbedrijf stelt verder "er alles aan te doen om boven tafel te krijgen hoe dit heeft kunnen gebeuren". Een woordvoerster geeft aan daar nog helemaal niets over te kunnen zeggen. Wel bevestigt ze dat deze trams een zogenoemde dodemansknop aan boord hebben. Dat is een knop (of een pedaal) die de trambestuurder voortdurend ingedrukt moet houden. Wordt de knop losgelaten, dan volgt er automatisch een noodstop.

Er rijden voorlopig geen trams op de Erasmusbrug. De dienstregeling wordt weer opgestart "zodra het kan".