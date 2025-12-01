Meer beveiliging kerststal Brussel na diefstal hoofd kindje Jezus

BRUSSEL (ANP/BELGA) - Brussel heeft extra veiligheidsmaatregelen genomen om de kerststal op de Grote Markt beter te beschermen. Directe aanleiding is de diefstal van het hoofd van het kindje Jezus uit de kerststal het afgelopen weekend.

Het is niet bekend welke maatregelen worden genomen.

De Brusselse kerststal ligt onder vuur sinds de opening van het Brusselse winterevenement Winterpret afgelopen vrijdag. Vooral de lappen doeken waarmee de poppen en figuren zijn gemaakt, doen de gemoederen hoog oplaaien.

Volgens sommigen, onder wie MR-partijvoorzitter Georges-Louis Bouchez, gaat het om een kerststal die de christelijke traditie niet eerbiedigt. Volgens Bouchez lijken de figuren op "zombies". Ook passanten en bezoekers van Winterpret uitten twijfels over het ontwerp, al stelt de kunstenares dat het "geen woke kerststal betreft".