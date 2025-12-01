ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Meer beveiliging kerststal Brussel na diefstal hoofd kindje Jezus

Samenleving
door anp
maandag, 01 december 2025 om 16:38
anp011225141 1
BRUSSEL (ANP/BELGA) - Brussel heeft extra veiligheidsmaatregelen genomen om de kerststal op de Grote Markt beter te beschermen. Directe aanleiding is de diefstal van het hoofd van het kindje Jezus uit de kerststal het afgelopen weekend.
Het is niet bekend welke maatregelen worden genomen.
De Brusselse kerststal ligt onder vuur sinds de opening van het Brusselse winterevenement Winterpret afgelopen vrijdag. Vooral de lappen doeken waarmee de poppen en figuren zijn gemaakt, doen de gemoederen hoog oplaaien.
Volgens sommigen, onder wie MR-partijvoorzitter Georges-Louis Bouchez, gaat het om een kerststal die de christelijke traditie niet eerbiedigt. Volgens Bouchez lijken de figuren op "zombies". Ook passanten en bezoekers van Winterpret uitten twijfels over het ontwerp, al stelt de kunstenares dat het "geen woke kerststal betreft".
loading

POPULAIR NIEUWS

234746945 linkedin post normal none

Gekweekte vis is nog slechter dan gewone vis

anp 504094345

Met dit simpele trucje krijg je je hartslag omlaag na angst of stress

ANP-327428140

Sinaasappelsap blijkt een stuk gezonder dan wetenschappers dachten

ANP-409726615

Bekende neuroloog adviseert: “Wil je dementie voorkomen? Stop dan op deze leeftijd met alcohol!”

shutterstock_2648983731

Zuurkool tegen verlegenheid? Wat de wetenschap echt zegt

generated-image (7)

11 levensmiddelen die (bijna) voor altijd goedblijven

Loading