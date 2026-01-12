Verzekeraars schatten schade jaarwisseling op 9 miljoen euro

DEN HAAG (ANP) - De schade die particulieren hebben geleden door vuurwerk tijdens oud en nieuw bedraagt ten minste 9 miljoen euro. Dat meldt het Verbond van Verzekeraars maandag in een eerste schatting. Het schadebedrag door vuurwerk rond de jaarwisseling is fors lager dan een jaar geleden, toen het ging om ongeveer 15,5 miljoen euro.

Wel wordt de zakelijke brandschade deze jaarwisseling op "tientallen miljoenen" geschat, vanwege enkele grote bedrijfsmatige incidenten, zoals de brand in de Vondelkerk in Amsterdam.