ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Verzekeraars schatten schade jaarwisseling op 9 miljoen euro

Samenleving
door anp
maandag, 12 januari 2026 om 13:50
anp120126132 1
DEN HAAG (ANP) - De schade die particulieren hebben geleden door vuurwerk tijdens oud en nieuw bedraagt ten minste 9 miljoen euro. Dat meldt het Verbond van Verzekeraars maandag in een eerste schatting. Het schadebedrag door vuurwerk rond de jaarwisseling is fors lager dan een jaar geleden, toen het ging om ongeveer 15,5 miljoen euro.
Wel wordt de zakelijke brandschade deze jaarwisseling op "tientallen miljoenen" geschat, vanwege enkele grote bedrijfsmatige incidenten, zoals de brand in de Vondelkerk in Amsterdam.
loading

POPULAIR NIEUWS

scheiden-of-blijven

"Liefde: toestand of dagelijkse keuze? Therapeuten verklappen het geheim"

110891514_m

Is suiker echt verslavend?

anp110126095 1

Ga niet rijden als het niet nodig is, waarschuwt Rijkswaterstaat

anp120126059 1

Trump niet blij met opmerking topman ExxonMobil over Venezuela

175819624_m

De simpele manier om een vriend met depressie te helpen

anp110126120 1

President Cuba: we verdedigen vaderland tot laatste druppel bloed

Loading