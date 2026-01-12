EU overweegt strengere sancties tegen Iran

BRUSSEL (ANP) - De Europese Unie kijkt of het mogelijk is om extra sancties in te stellen tegen Iran, laat een woordvoerder van de Europese Commissie weten. "We staan ​​klaar om nieuwe, strengere sancties voor te stellen naar aanleiding van het gewelddadige optreden tegen demonstranten", aldus de zegsman.

Om wat voor sancties het gaat, is nog niet duidelijk. Er geldt al een inreisverbod voor een groot deel van de Iraanse overheid. Ook zijn van bepaalde Iraanse bedrijven en personen financiële tegoeden in de EU bevroren. Mogelijk zou de Iraanse Revolutionaire Garde op een terroristenlijst kunnen worden gezet als volgende sanctiemaatregel. "Maar dat is aan de lidstaten", laat de woordvoerder weten.

In Iran zijn honderden doden gevallen bij protesten tegen het strenge islamitische regime en de verslechterende economische omstandigheden. Ook zijn er duizenden demonstranten opgepakt door het Iraanse regime.