Veteranendag volgend jaar misschien kleiner of op andere plek

DEN HAAG (ANP) - Veteranendag wordt volgend jaar misschien wat kleinschaliger dan de afgelopen jaren. Het is ook nog niet zeker of de dag weer in Den Haag wordt gehouden, hoewel de organisatoren daar wel op hopen. Zij nemen over enkele weken een besluit over de invulling van de editie van 2025.

Veteranendag is altijd op de laatste zaterdag van juni. Volgend jaar is dat 28 juni. Eerder die week, van 24 tot en met 26 juni, is Den Haag gastheer van een grote NAVO-top. Tientallen staatshoofden, regeringsleiders en ministers komen dan naar de stad. Voor de beveiliging zijn veel agenten nodig. De politie vraagt gemeenten daarom terughoudend te zijn met andere evenementen in die periode.

Volgens Koos Sol, campagneleider van het Nationaal Comité Veteranendag, is de datum zelf "bijna heilig". Een uitstel van slechts twee weken zou al botsen met vakantieplannen van de deelnemers, zegt hij. "Het is ook belangrijk voor veteranen dat de koning erbij kan zijn. De voorbereidingen voor het defilé beginnen in januari. Daar kun je niet te lang twijfel over laten bestaan."

Ook de locatie is voor de veteranen belangrijk. Sol: "Dit doe je op een symbolische plaats, niet op een braderie in Hengelo." Bij het opzetten van de eerste Veteranendag was wel voorgesteld om de viering door het land te laten reizen, net als Koningsdag. Daar is Sol niet per se tegen. "We moeten wel kijken welke locaties beschikbaar zijn en wat de politie van die gemeente aankan. We houden er rekening mee dat we iets moeten aanpassen in de organisatie."