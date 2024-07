Petitie voor behoud Haagse theaters 10.000 keer getekend

DEN HAAG (ANP) - Een petitie voor het behoud van de theaters Diligentia en PePijn in Den Haag is in een week tijd meer dan 10.000 keer ondertekend. Medewerkers hadden vooraf niet verwacht dat er zoveel steun zou komen, laten de theaters weten.

Diligentia en PePijn zeggen dat ze hun deuren misschien moeten sluiten, omdat ze niet de gevraagde subsidie krijgen van de gemeente. De afgelopen dagen ondersteunden talloze bekende namen de petitie. Onder anderen Sjaak Bral, Jochem Myjer, Roué Verveer, Lisa Ostermann, Soundos El Ahmadi en Veldhuis en Kemper vroegen hun volgers om een handtekening. Ook brancheorganisatie VSCD, de Vereniging van Schouwburg- en Concertgebouwdirecties, heeft de petitie breed verspreid.

De gemeente Den Haag had de subsidieplannen begin juni naar buiten gebracht. In totaal is 71,7 miljoen euro beschikbaar, en 91 culturele instellingen hadden gevraagd om een financiële bijdrage. Een speciale adviescommissie stelde voor om het bedrag te verdelen onder zeventig instellingen.

Diligentia en PePijn vroegen om 1,125 miljoen euro, maar de commissie adviseert om slechts 750.000 euro toe te kennen. Volgens het advies hebben de theaters geen duidelijke "artistiek-inhoudelijke visie", is er "weinig vernieuwing of experiment" en is het niet duidelijk hoe ze cabarettalenten kunnen helpen om te groeien. De commissie vindt ook dat Diligentia en PePijn zich vooral richten "op het gebouw, het onderhoud en de exploitatie daarvan" en minder op "de artistieke output".