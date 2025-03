Vicepremier Van Hijum benadrukt noodzaak eenheid coalitie

DEN HAAG (ANP) - Het is belangrijk dat er eenheid binnen de coalitie is als het gaat om Oekraïne en de herbewapening van Europa, benadrukt vicepremier en minister van Sociale Zaken Eddy van Hijum vrijdag. De afgelopen week was hier veel spanning over tussen het kabinet en de vier coalitiepartijen.

Als het gaat om vrede en veiligheid "hoor je met een breed mandaat, met breed draagvlak vanuit de Nederlandse politiek op te treden", zei Van Hijum (NSC) voor aanvang van de ministerraad. "Ik vind dat we daar een belangrijke verantwoordelijkheid hebben."

De coalitiepartijen zijn verdeeld over een Europees herbewapeningsvoorstel ter waarde van 800 miljard euro. PVV, NSC en BBB keerden zich tegen het plan, terwijl premier Dick Schoof tijdens een speciale EU-top al zijn steun had uitgesproken. Dat leidde donderdag tot urenlang spoedoverleg tussen Schoof en de coalitiepartijen.

De premier maakte duidelijk niet uit de voeten te kunnen met het standpunt van de drie coalitiepartijen die zich hadden gekeerd tegen het Europese defensieplan. Uiteindelijk kwamen ze volgens ingewijden overeen dat Schoof zijn steun niet hoeft in te trekken, maar er wel op moet aandringen dat de Europese begrotingsregels niet te ver worden opgerekt.