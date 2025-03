Toeristen krijgen celstraf voor blote billenfoto's op Chinese Muur

Twee Japanse toeristen hebben twee weken in een Chinese cel gezeten omdat ze onfatsoenlijke foto's maakten op de Chinese Muur. Dat melden Japanse media.

Begin januari werden een man en een vrouw gearresteerd door veiligheidsagenten bij de historische plek in de buurt van Peking. De man liet zijn broek zakken, terwijl de vrouw een foto maakte. Ze werden vastgezet en pas twee weken later vrijgelaten, meldt NTV.

Foute grap

“De Japanse ambassade in China bevestigde op 3 januari dat twee Japanse staatsburgers werden aangehouden door de lokale autoriteiten aan de Chinese Muur”, laat het Japanse ministerie van Buitenlandse Zaken weten. De toeristen zijn later in januari vrijgelaten en teruggekeerd naar Japan.

In China is het verboden om op een openbare plek het onderlichaam te ontbloten. De twee gaven aan dat het slechts een grap was, maar de Chinese autoriteiten zagen dat anders.

'Nationale schande'

Op het platform X hebben veel Japanners hun afkeuring uitgesproken. Ze noemen het gedrag van de hun twee landgenoten 'gênant' en 'een nationale schande.'

Ook op het Chinese Weibo regent het reacties. De populaire acteur Chen Yitian, die meer dan zeven miljoen volgers heeft, sprak zijn woede uit over “de schandelijke daden die zijn gepleegd op mijn Chinese Muur.” Sommige gebruikers vinden zelfs dat Japanse toeristen helemaal niet meer welkom zouden moeten zijn in China.

